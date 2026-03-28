Semplificazione urbanistica, la Regione Lazio procede spedita

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio dà attuazione alla legge regionale 12 del 2025, introducendo importanti novità operative in materia di urbanistica e sostenibilità, con l’obiettivo di semplificare le procedure e incentivare il governo del territorio. La Giunta Rocca ha, infatti, approvato una deliberazione a firma congiunta dell’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Alessandro Calvi, e dell’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo, con la quale si definiscono le modalità operative per l’espressione del contributo sulla sostenibilità ambientale degli interventi in variante urbanistica previsto dall’articolo 6 della legge regionale. La delibera prevede, altresì, il coordinamento delle autorità competenti in VIA (Valutazione impatto ambientale) e VAS (Valutazione ambientale strategica).

“Non si tratta di un mero adempimento ma di un atto che coniuga concretamente il concetto di semplificazione con l’interesse dei territori. Oggi diamo risposte concrete su procedure estremamente complesse e che adesso, grazie all’introduzione del contributo della Vas all’interno del procedimento della VIA, diventeranno più rapide sotto il profilo dell’efficienza amministrativa e urbanistica”, spiega l’assessore Calvi. Tra l’altro si definiscono le rispettive competenze delle aree regionali, che devono operare in modo coordinato e integrato, gli elementi da prendere in considerazione in sede di istruttoria per l’espressione del contributo e la confluenza del contributo nel procedimento autorizzatorio unico regionale. “Con questa delibera diamo attuazione a una norma introdotta di recente dalla nostra Giunta che mira a un’integrazione efficace delle procedure regionali di valutazione ambientale, dettando criteri operativi che garantiscano l’interconnessione tra autorità competenti in materia di VAS e di VIA per gli interventi che richiedono una variante urbanistica. In questo modo andiamo avanti con coerenza con gli obiettivi che ci siamo prefissati”, dichiara l’assessore Elena Palazzo.

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