Semestre aperto di Medicina: 200 mila accessi e 3.500 registrati nella piattaforma gratuita

ROMA (ITALPRESS) – Boom di accessi per la piattaforma gratuita dedicata alla preparazione degli studenti del Semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. In meno di 48h dal lancio sono stati registrati 217.560 accessi, 287.760 pagine visitate e 3.495 utenti registrati. Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), e realizzata tramite il Consorzio interuniversitario CISIA, la piattaforma è completamente gratuita e pensata per affiancare le lezioni universitarie e le attività predisposte dagli atenei.

Lo strumento sostiene gli studenti nel percorso di preparazione, mettendo a disposizione contenuti didattici, strumenti di autovalutazione e simulazioni d’esame. Sul sito sono già disponibili esercizi e verifiche sui programmi di chimica, fisica e biologia della scuola secondaria di secondo grado, mentre a breve saranno pubblicati anche i relativi moduli formativi.

Con l’avvio del Semestre aperto saranno inoltre disponibili esercitazioni basate sui Syllabus di biologia, fisica, chimica e propedeutica biochimica per l’anno accademico 2026/2027, oltre a simulazioni degli esami di profitto, realizzate con la stessa tipologia di domande e la stessa durata delle prove ufficiali.

L’iniziativa conferma l’impegno condiviso di MUR e CRUI nel mettere a disposizione degli studenti strumenti concreti, gratuiti e di elevata qualità, che si affiancano a quelli già offerti dal progetto MOOD, attivo dal 2024 e promosso dalle Conferenze permanenti dei Corsi di laurea magistrale in Medicina e Odontoiatria. L’obiettivo è offrire agli studenti una pluralità di strumenti per accompagnarli con una preparazione graduale e consapevole nel percorso di accesso all’università.

-Foto IPA Agency-

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