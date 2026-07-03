GENOVA (ITALPRESS) – Antonio Uccelli è il nuovo rettore dell’Università di Genova. Nel ballottaggio con Michele Piana, Uccelli – medico e neurologo di 61 anni – si è imposto ottenendo l’incarico fino al 2032. Succede a Federico Delfino. “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni e i più calorosi auguri di buon lavoro al professor Antonio Uccelli per la sua elezione alla guida dell’Università di Genova – afferma, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis -. Sono certa che tra l’amministrazione comunale e il nuovo Rettore si svilupperà una collaborazione proficua e sinergica. Il nostro obiettivo condiviso sarà quello di unire le forze per far crescere ulteriormente l’Ateneo e il territorio, lavorando insieme per dare forma a una Genova che sappia ascoltare le nuove generazioni e che sappia confermarsi, giorno dopo giorno, come una città sempre più aperta, dinamica e a misura di universitari”.

“Un sentito ringraziamento – conclude Salis – va al Rettore uscente, Federico Delfino, per l’impegno profuso in questi anni. Rivolgo infine un sincero ringraziamento a tutte le altre candidate e a tutti gli altri candidati, che hanno contribuito a un confronto stimolante per il futuro della comunità accademica e della nostra città”.

– foto IPA Agency –

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