Luca Pani nominato presidente della Issnaf, la Fondazione Francesco Cannavò: “Un motivo di orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Francesco Cannavò esprime le più vive congratulazioni al professore Luca Pani per la prestigiosa nomina a presidente della ISSNAF – Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, l’autorevole organizzazione che riunisce la rete degli scienziati, ricercatori e accademici italiani operanti in Nord America e che, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, rappresenta uno dei più qualificati strumenti di cooperazione scientifica tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Psichiatra, farmacologo e docente universitario, già direttore generale dell’Aifa, Pani rappresenta da anni un punto di riferimento nel campo delle scienze della vita, della ricerca biomedica e dell’innovazione sanitaria. “La nomina del professore Luca Pani alla guida della ISSNAF – dichiara il presidente della Fondazione Francesco Cannavò, Luigi D’Ambrosio Lettierirappresenta motivo di sincero orgoglio anche per la nostra Fondazione, che ha avuto l’onore di condividere con lui un percorso di crescita culturale e scientifica”.

“Le sue qualità umane e professionali, unite alla riconosciuta autorevolezza internazionale, sapranno certamente rafforzare il ruolo della comunità scientifica italiana nel mondo e consolidare quel ponte di conoscenze, ricerca e innovazione tra Italia e Nord America che costituisce la missione della Fondazione ISSNAF. In una fase storica nella quale la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la formazione rappresentano fattori decisivi per l’evoluzione dei sistemi sanitari – prosegue D’Ambrosio Lettieri – siamo certi che la guida del professore Pani contribuirà ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale della rete dei talenti italiani, valorizzando il patrimonio di competenze della nostra comunità scientifica e favorendo nuove opportunità di collaborazione tra università, centri di ricerca, istituzioni e professionisti”.

-Foto ufficio stampa Fondazione Cannavò-
(ITALPRESS).

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