Liguria, Bucci “Continuare trend di crescita e lavorare per il futuro”

RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) - “Questo rapporto ci riempie di soddisfazione, ma non ci rende soddisfatti al 100%". Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Liguria, commentando il rapporto annuale presentato oggi a Rapallo in occasione della decima edizione del think tank Liguria 2030, piattaforma permanente di confronto promossa da TEHA Group con Regione Liguria. "Mi ha colpito un dato: se l’Italia intera avesse avuto il miglioramento della Liguria, avremmo sette punti di Pil italiano in più - ha aggiunto Bucci -. L’importante è che un certo tipo di lavoro dà i suoi frutti. Ma non dobbiamo soltanto continuare questo trend di crescita, ora è importante anche fare salti quantici su traiettorie diverse, che sono quello che vogliamo per la Liguria nei prossimi 10-15 anni. Se non lo facciamo noi, non lo fa nessun altro". xa8/sat/gsl