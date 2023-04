Se il telefono squilla bisogna… correre

Nel Regno Unito per qualche minuto tutti gli smartphone hanno squillato insieme. Si è trattato del primo test del nuovo "Emergency Alert System", un meccanismo di avviso che il governo vuole usare per avvisare i cittadini in caso di eventi estremi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. abr/gsl