ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali – emessa dal Gip di Velletri – nei confronti di 30 persone. Il provvedimento restrittivo rappresenta lo sviluppo e il coronamento della vasta operazione di polizia economico-finanziaria condotta lo scorso 29 settembre in tutta Italia. In quella prima fase, l’attività dei finanzieri aveva colpito duramente il patrimonio del sodalizio criminale con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.

Nello specifico, l’odierna ordinanza colpisce i vertici dell’organizzazione – radicata tra le province di Roma e Latina – disponendo la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per 15 e la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati. Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, supportati dai Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Le indagini, avviate nel 2023, avevano consentito di smantellare un complesso e strutturato meccanismo fraudolento basato su 64 società “cartiere”. Tali compagini “avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, successivamente oggetto di delitti di riciclaggio e reimpiego nell’economia legale per l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso”.

Le successive attività di perquisizione e riscontro – condotte anche con il supporto dello Scico e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino – hanno ulteriormente consolidato il quadro accusatorio. Nel corso delle operazioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, inclusi oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro nascosti all’interno di un tavolo da biliardo.

– foto da video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).