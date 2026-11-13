Fermate a Ostia due persone per tentata strage e tentativo di omicidio aggravato

ROMA (ITALPRESS) – La Squadra Mobile della Questura di Roma ha fatto luce sull’esplosione che lo scorso 23 ottobre ha interessato un immobile di via dei Velieri, nella zona dei cosiddetti Lotti a Ostia. Per due persone è scattato il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma.

Tra i reati contestati figurano la tentata strage, il tentato omicidio aggravato, il danneggiamento aggravato, il porto e la detenzione di materiale esplosivo. Le indagini hanno consentito di risalire a due soggetti, di cui una 19enne e un 26enne, entrambi originari di Roma, a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza.

A causa della deflagrazione, l’atrio condominiale e diverse unità immobiliari hanno riportato gravissimi danni infrastrutturali, mentre alcuni soggetti, tra cui il presunto destinatario dell’atto delittuoso, hanno riportato lesioni per le quali sono dovuti ricorrere a cure mediche.

Alla base del gesto ci sarebbero motivi riconducibili alla contesa delle piazze di spaccio del territorio lidense. L’ordigno, con ogni probabilità confezionato artigianalmente, con un quantitativo di polvere esplodente compresa tra i 2 e i 4 chili, era stato collocato con l’intento di provocare seri danni all’immobile.

Le indagini proseguono al fine di comporre l’intera cornice nella quale si contestualizza l’episodio, anche alla ricerca di ulteriori soggetti che possano essere coinvolti con il ruolo eventuale di mandanti.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).