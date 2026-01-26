Scuola, riparte il progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle”

TORINO (ITALPRESS) - Pan di Stelle lancia dal planetario di Torino la seconda edizione del progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle" che mira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 3000 classi della scuola primaria di tutta Italia. L'iniziativa intende promuovere, attraverso un contest, una proposta di percorso formativo con attività didattiche mirate grazie al quale i docenti possono stimolare l'importanza dei sogni nello sviluppo personale. Volti 2026 dell'iniziativa, due speciali ambassador: Alice D'Amato, ginnasta oro olimpico a Parigi nel 2024 e Dreamer Pan di Stelle 2026, e Mattia Zenzola, vincitore e ballerino professionista di Amici e Dreamer Pan di Stelle 2026. Tornano nella scuola che frequentavano da bambini per inaugurare due "Aule dei sogni", donate da Pan di Stelle. Fino al 20 maggio, i docenti delle scuole primarie di tutta Italia potranno iscrivere gratuitamente le proprie classi al progetto per ricevere il kit didattico dedicato, composto da una guida per l'insegnante e una serie di slide di supporto, sviluppati con la supervisione dello psicologo Matteo Lancini, il contributo di un team di docenti e la collaborazione di D&F, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.