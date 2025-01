Scuola, firmato il contratto integrativo per la mobilità

Scuola, firmato il contratto integrativo per la mobilità

ROMA (ITALPRESS) - E' stato firmato il contratto integrativo per la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il triennio 2025-2028. Tante le novità, come spiega il presidente di Anief Marcello Pacifico. xl5/mgg/gtr