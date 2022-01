NAPOLI (ITALPRESS) – “Sulla chiusura delle scuole il Governo ha assunto una posizione irrispettosa e offensiva nei confronti della Campania”. Lo dice il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “La mia sensazione è questa: nella conferenza stampa di lunedì l’unico obiettivo sostanziale era quello di dimostrare ai cittadini che in Italia va tutto bene. L’economia cresce, le scuole si aprono, non abbiamo problematiche relative al Covid. Una scelta demagogica e inaccettabile – sostiene il governatore. La prova di quello che sto dicendo – prosegue – è in questo: il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Campania che era equilibrata e misurata. Avevamo chiuso le scuole dell’infanzia, elementari e medie per una ragione di merito molto semplice: quella fascia di età non è vaccinata in maniera ampia. Volevamo prenderci due settimane di respiro per procedere con la campagna vaccinale per poi aprire in serenità” spiega De Luca che si definisce “un panificio guerriero a cui piace la vita tranquilla ma non piace essere preso per i fondelli” e parla di “cialtronata” da parte del Governo che “ha impugnato alle 22,15 di domenica sera l’ordinanza con le scuole che si aprivano il lunedì”.

“In questo momento – spiega – abbiamo in Campania 111 comuni in cui non si sono aperte le scuole. Così come in Sicilia dove a Palermo e Catania tutte le scuole sono chiuse, non solo le elementari. Il Governo non ha impugnato nulla, questa è la dimostrazione che è stata fatta un’operazione propagandistica per poter poi dire che è tutto aperto. In questo c’è stato l’accompagnamento di gran parte delle televisioni pubbliche. L’Italia sembrava Stoccolma, va tutto bene” afferma De Luca che accusa l’Esecutivo “di riproporre il centralismo burocratico del Governo precedente” definito come “l’ottusità di quelli che da Roma pensano di governare i territori che neanche conoscono”. “Ho voluto fare queste considerazioni – chiosa il Presidente della Campania – perchè non mi piaceva che il Governo si presentasse con il volto dei monaci trappisti”.

(ITALPRESS).

