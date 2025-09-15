Scuola al via, Todde agli studenti “Vi auguro di vivere questi mesi con entusiasmo e fiducia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “È iniziato un nuovo anno scolastico, fatto di libri, lezioni, ma soprattutto di incontri, curiosità e crescita. A voi studentesse e studenti, che siete il presente e il futuro della nostra terra, auguro di vivere questi mesi con entusiasmo e fiducia. Un pensiero va anche a chi ogni giorno, tra i banchi e nei corridoi, accompagna questo cammino: dirigenti, insegnanti e personale scolastico”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in occasione del primo giorno di scuola nell’Isola. “Come già avvenuto lo scorso anno, anche nei prossimi mesi dedicherò tempo agli incontri nelle scuole, perché ascoltare la vostra voce è il modo migliore per costruire il futuro insieme. Buon inizio a tutte e tutti” conclude Todde.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).