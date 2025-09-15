Scossa di terremoto 5.2 a sud-est di Malta, non sono stati segnalati danni

LA VALLETTA (MALTA (ITALPRESS/MNA) – Questa mattina è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.2 a sud-est di Malta, che ha provocato scosse avvertite in diverse località. L’evento sismico si è verificato alle 11:55, con epicentro situato a circa 205 chilometri a est delle isole maltesi e a una profondità di circa 10 chilometri sotto il mare.

Sebbene Malta non si trovi direttamente su una grande faglia, la sua vicinanza al punto di incontro tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica rende questi tremori sottomarini tutt’altro che rari. I residenti hanno riferito una breve sensazione di scuotimento, ma al momento non sono stati segnalati danni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).