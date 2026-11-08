Scoppia un incendio in un appartamento nel Mugello, 6 occupanti evacuati e portati in ospedale

FIRENZE (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte nel comune di Barberino di Mugello (Firenze) in località Galliano in Via degli Argini, per un incendio appartamento su segnalazione dei Carabinieri i quali prima dell’arrivo dei soccorsi hanno evacuato 6 occupanti, di cui due bambini.

I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, sviluppato su tre piani fuori terra, invaso dai fumi della combustione ed effettuato lo spegnimento dell’incendio, che interessava due vani.

Gli occupanti sono stati affidati al personale sanitario che per accertamenti li ha trasportati all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Meyer.

Al termine delle operazioni di soccorso l’appartamento è stato reso non fruibile per i danni provocati dall’incendio, così come un esercizio commerciale situato al piano terra.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).