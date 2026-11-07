Tragedia al Rally di Scandicci e dei Colli Fiorentini, muore un pilota di 50 anni

FIRENZE (ITALPRESS) – Un pilota di 50 anni, Andrea Bartarelli, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente di gara durante la quarta edizione del Rally di Scandicci e dei Colli Fiorentini. L’uomo era originario di Montespertoli ma era residente in provincia di Pistoia. Bartarelli stava guidando una Citroen C3 e l’incidente è avvenuto a Pulica, frazione del comune di Montespertoli, terra di origine della vittima.

La Citroen C3 R5 è uscita di strada su un tratto cronometrato, la prova speciale denominata Pulica, nella zona collinare di Montespertoli (Firenze). Dopo l’incidente gli organizzatori hanno annullato la corsa, che sarebbe proseguita anche domani con arrivo in centro a Scandicci (Firenze).

Nell’incidente, il copilota e navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito con politraumi che hanno richiesto per lui il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze. I vigili del fuoco hanno estratto il copilota rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo utilizzando divaricatore e cesoie e affidando l’uomo al personale sanitario.

Sul luogo dell’impatto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante l’oscurità sono in corso i primi rilievi tecnici per capire le circostanze che hanno portato all’incidente. I carabinieri hanno acquisito e messo sotto sequestro la vettura da corsa.

– Foto xb8/Italpress –

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