In provincia di Bolzano la scuola fa squadra con nuove palestre e campi sportivi aperti anche al territorio

ROMA (ITALPRESS) – Grazie al PNRR, la Provincia di Bolzano ha realizzato una nuova palestra per gli alunni della Scuola primaria “Stephan Schroffenegger” di Cornedo all’Isarco. La struttura, articolata su tre piani e dotata di una superficie di circa 400 metri quadrati, consente di svolgere contemporaneamente diverse attività e di sperimentare nuove modalità di insegnamento.

“Per noi lo sviluppo motorio dei nostri alunni è molto importante e con una palestra doppia, che si può anche dividere in due separate, siamo riusciti a introdurre anche nuovi metodi di lavoro, di didattica, di pedagogia”, sottolinea il Dirigente scolastico, Ivan Stuppner.

La nuova struttura amplia, inoltre, le possibilità di utilizzo al di fuori dell’orario scolastico, accogliendo attività e corsi delle associazioni sportive, e occasioni di incontro per la comunità. La palestra può ospitare anche esibizioni musicali e culturali, rafforzando il rapporto tra scuola, territorio e realtà associative.

“La nostra palestra è un gioiello per la comunità, non solo per la scuola – afferma l’Assessore provinciale Magdalena Amhof -. Io che sono cresciuta nello sport, so quanto siano importanti questi luoghi dove si ritrovano i bambini, anche di pomeriggio, e gli adulti”.

A Terlano è stato riqualificato il campo sportivo della Primaria “Settequerce/Siebeneich”, sempre a opera della Provincia. Il nuovo manto restituisce alla scuola e al territorio uno spazio sicuro e funzionale per le attività motorie, il gioco e le lezioni all’aperto.

“La scuola elementare conta circa 55 bambini. Il manto sintetico dell’area ricreativa, utilizzata per la pausa e per tutte le attività sportive, negli anni si era deteriorato”, spiega il Sindaco Hans Zelger. “Con le risorse del PNRR abbiamo realizzato un progetto per rifare il campo e così lo abbiamo nuovamente messo in sicurezza, a disposizione di tutta la comunità”.

La struttura viene utilizzata quotidianamente. Per la Dirigente scolastica, Mara Fink “i nostri alunni sono molto grati e ci giocano molto volentieri. Gli insegnanti di educazione fisica passano tanto tempo a fare le loro lezioni anche all’aperto. Di pomeriggio questa struttura viene poi utilizzata da varie associazioni e anche da alcuni giovani che passano il loro tempo qui”.

A Terlano, anche l’IC Bolzano 1 può contare su un campo sportivo rinnovato grazie a un investimento del PNRR. La riqualificazione della pavimentazione, l’installazione di due porte da calcio e di un canestro da basket hanno restituito ad alunne e alunni uno spazio sicuro e attrezzato, utilizzabile durante la ricreazione, le lezioni di educazione fisica e le attività all’aperto.

“Il campetto era in cattive condizioni e con questo investimento è stato possibile metterlo a posto, ora può essere utilizzato in tranquillità e sicurezza da tutti gli alunni”, spiega Peter Gamper, coordinatore della task force PNRR della Provincia autonoma di Bolzano. Per la Dirigente scolastica, Mara Fink, il campo rappresenta un’opportunità che va oltre le attività didattiche, perché utilizzato nel pomeriggio anche dalle associazioni del territorio, rafforzando i legami sociali attraverso lo sport.

-Foto screenshot video Ministero dell’Istruzione-

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