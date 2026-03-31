Scoperto uno studio odontoiatrico abusivo ad Avellino, due denunce

AVELLINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto uno studio medico, gestito da un italiano e un cittadino ucraino che esercitavano la professione medica odontoiatrica, senza l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, nel corso di controlli, hanno constatato la presenza di attrezzature e strumentazioni specifiche per la professione odontoiatrica tra cui un apparato radiografico portatile, di altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione contabile ed extracontabile. Sia lo studio medico che l’attrezzatura e materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, insieme alla documentazione extracontabile che risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari dello studio medico, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale. I due indagati sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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