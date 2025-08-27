Scoperto un residence abusivo a Porto Cervo, 12,5 milioni di euro di ricavi non dichiarati

OLBIA (ITALPRESS) – Durante i controlli di polizia economico-finanziaria, le Fiamme Gialle di Olbia, coordinate dal Comando Provinciale di Sassari, hanno scoperto un complesso condominiale trasformato abusivamente in un residence turistico. La struttura, situata a Porto Cervo e affacciata su una delle spiagge più rinomate della Costa Smeralda, ospitava decine di vacanzieri in locali registrati al catasto come magazzini e vuoti sanitari, privi dei requisiti di abitabilità.

Le verifiche hanno evidenziato condizioni di sovraffollamento e ambienti non a norma, senza luce naturale e con scarsa aerazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, hanno accertato abusi edilizi, violazioni urbanistiche e paesaggistiche, oltre a gravi irregolarità fiscali. Dietro la facciata del condominio si nascondeva una vera e propria struttura ricettiva, con direttore, reception, personale addetto e servizi centralizzati di pulizia e lavanderia.

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, dal 2018 al 2024 l’attività, completamente in nero, avrebbe generato circa 12,5 milioni di euro di ricavi non dichiarati, con un’evasione fiscale stimata in 4 milioni di euro.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).