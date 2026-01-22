Scoperto DJ molto noto in Versilia ma sconosciuto al fisco

LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’azione svolta a tutela del controllo economico del territorio, attraverso un capillare esame anche dei social network, hanno individuato un noto DJ, residente in Versilia che, nonostante la moltitudine di eventi organizzati e “documentati” sul web, è risultato totalmente sconosciuto al fisco. Sui propri profili social, infatti, l’aspirante “V.I.P.” non solo ha promosso le proprie serate ma le ha rendicontate con dovizia di particolari, postando foto e commenti sulla riuscita dello spettacolo e la copiosa affluenza ottenuta. A contrapposizione della mole di lavoro mediaticamente rappresentata il noto Disc Jockey ha operato in assenza di partita Iva risultando totalmente sconosciuto al fisco.

Le Fiamme Gialle viareggine si sono quindi concentrate sulla ricostruzione del volume d’affari non dichiarato nonostante la presenza di ben 257 eventi a cui l’artista ha presenziato in qualità di “intrattenitore”. L’esito degli accertamenti esperiti ha permesso di constatare come, in poco più di due anni, il DJ abbia incassato oltre 220.000 euro quali compensi derivanti dall’attività professionale. Ora il libero professionista dovrà adempiere alle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni formali e sostanziali conseguenti all’omessa dichiarazione dei redditi percepiti.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).