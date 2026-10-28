Scoperto arsenale nel Nuorese con dinamite e detonatori, un arresto e sequestri

NUORO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 indagati residenti tra Orgosolo e Nuoro. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Nuoro e condotte dalla Squadra Mobile della Questura, un traffico di armi e cocaina. Nel corso delle perquisizioni i poliziotti hanno sequestrato 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, tutti con matricola abrasa; 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo; 8 detonatori; 1 chilo di cocaina; 12 chili di marijuana; 5 mila euro in contanti. Nell'ambito dell'operazione è stato arrestato un noto pregiudicato di Orgosolo e sono state denunciate altre 7 persone, residenti tra il capoluogo e Orgosolo. Il materiale esplodente sequestrato, trasudante e altamente instabile, verosimilmente già pronto per essere utilizzato in un attentato, è stato messo in sicurezza e, su disposizione della Procura di Nuoro, fatto brillare in un luogo sicuro dagli agenti del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari. Sulle armi rinvenute, tutte con matricola abrasa, sono stati disposti accertamenti e analisi tecniche per verificare se siano state utilizzate per portare a termine altri reati. vbo/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)