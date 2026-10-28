Manovra, Biffi “Proposto piano casa e reinserimento software as a service”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi sulla manovra finanziaria abbiamo chiesto il reinserimento del software as a service all'interno delle misure finanziabili con gli iperammortamenti e transizione 5.0, semplificazione nella procedura in particolare per le piccole e medie imprese ed è una misura che va nella direzione anche della physical AI a noi gradita". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alvise Biffi a margine della 12ª edizione degli stati generali della cybersecurity. "Serve supporto anche per le aggregazioni, perché la dimensione aziendale è uno dei temi cardine per lo sviluppo internazionale, quindi stimolare le aggregazioni per noi è molto importante" ha aggiunto Biffi, sottolineando come sia stato proposto "il piano casa Assolombarda nella linea del piano casa del governo, dove con l'inserimento dei beni strutturali per il welfare dei dipendenti attraverso la casa, si possono impattare 280 mila lavoratori con 7 mila euro netti in più all'anno da investire nella casa per alleggerire quella che è una delle spese principali dei nostri dipendenti, in particolare quelli più giovani, in modo da attrarre maggiormente talenti sul nostro territorio". xu9/vbo/azn