Biometano, l’agricoltura investe su sostenibilità e autonomia energetica

Biometano, l’agricoltura investe su sostenibilità e autonomia energetica

ROMA (ITALPRESS) - Rafforzare l’autonomia energetica delle aziende agricole e valorizzare il biometano prodotto sul territorio, anche attraverso sistemi sicuri di rifornimento direttamente in campo. Sono i temi al centro dell’incontro “Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo”, promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB – Consorzio Italiano Biogas ed EBA – European Biogas Association. mec/mgg/gsl