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Onu, Waltz “Serve un segretario generale che aiuti gli Usa a portare la pace”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - “Abbiamo bisogno di un leader che aiuti gli Stati Uniti e il presidente Trump per risolvere i conflitti nel mondo”. Lo ha detto l’ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite, Michael Waltz, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle candidature a nuovo segretario generale dell’Onu. xo9/lcr/azn