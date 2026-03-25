Scoperta farmacia abusiva in un’abitazione a Foggia, sequestri e due indagati

FOGGIA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nas di Foggia hanno scoperto una farmacia abusiva all’interno dell’abitazione di residenza di un farmacista. I militari hanno constatato che l’attività commerciale, alla quale collaborava anche la moglie del farmacista, veniva svolta in una stanza che era stata appositamente attrezzata con scaffalature contenenti le specialità medicinali da distribuire, organizzata anche con una postazione per il pagamento, munita di lettore di codici a barre per fustelle e registratore di cassa. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro circa 3.200 confezioni tra farmaci, parafarmaci, dispositivi e presidi medici, nonché cinque bombole di gas medicale, tutte detenute in ambienti domestici non autorizzati per la successiva vendita ai clienti.

L’attività è stata immediatamente sospesa e l’intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Nei confronti dei due coniugi sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse all’esercizio abusivo dell’attività farmaceutica e alla detenzione e vendita di medicinali al di fuori dei canali autorizzati.

– foto screenshot video Carabinieri Nas –

(ITALPRESS).