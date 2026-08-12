Scontro La Vardera-Italo Belga sullo scarico nel mare di Mondello, Ferrandelli: “Verifichiamo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo inviato una segnalazione, agli organi competenti, al sindaco, al presidente della regione, Arpa, Asp, assessore al Territorio ambiente e guardia di finanza. Una richiesta di intervento che arriva dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni bagnanti che avevano notato un costante sversamento d’acqua fluire direttamente in mare dallo storico stabilimento. Abbiamo fatto analizzare un campione di quel liquido da un laboratorio accreditato: i risultati sono allarmanti, con una presenza di Escherichia coli pari a 1.000 UFC/100ml, valore che attesta chiaramente la presenza di sostanze fecali”. E’ quanto denunciano il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera e i consiglieri comunali di Palermo Giulia Argiroffi e Ugo Forello. “Riteniamo fuor di dubbio la natura abusiva dello scarico: a Mondello non esiste alcuna autorizzazione né presupposto tecnico che possa giustificare lo sversamento in mare di reflui di qualsiasi tipo, siano essi acque nere o meteoriche e dal Charleston addirittura sgocciola a mare acqua con feci”, aggiungono.

“Ci troviamo di fronte non solo a un’inaccettabile condotta fuorilegge, ma a una totale mancanza di rispetto verso un bene comune primario come la spiaggia e il mare di Mondello, e verso cittadini e turisti che li frequentano e ne godono. Chi gestisce un bene pubblico in concessione ha il dovere etico e morale di sentirsi responsabile nei confronti della comunità, non di danneggiarla. Prima di render pubblica la notizia ci siamo premurati di avvisare le autorità per le opportune verifiche. Nel frattempo, considerato il concreto rischio per la salute pubblica, chiediamo che quel tratto di mare venga immediatamente interdetto alla balneazione in via cautelativa“, concludono.

ITALO BELGA “CONTINUA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI LA VARDERA”

“Continua la campagna elettorale dell’onorevole Ismaele La Vardera sulle spalle di Mondello, di un’impresa privata e dei suoi lavoratori. Ancora una volta un accertamento non concluso viene trasformato in una sentenza mediatica: un’analisi commissionata autonomamente diventa una verità definitiva e ipotesi ancora da verificare vengono presentate ai cittadini parlando di “acqua con feci”, “condotta fuorilegge”, “scarico abusivo” e “concreto rischio per la salute pubblica”. Il tutto con richiesta di “massima diffusione” e con un post che, dopo aver evocato un’emergenza sanitaria e chiesto l’interdizione alla balneazione, si conclude invitando i cittadini a tesserarsi a Controcorrente e a partecipare agli Stati Generali del movimento. È legittimo domandarsi dove finisca l’interesse pubblico e dove cominci la propaganda elettorale”. E’ quanto scrive la Mondello Immobiliare Italo Belga in replica a Controcorrente che sostiene la presenza di “un possibile scarico abusivo nei pressi dell’ex Charleston”.

“C’è però un particolare tutt’altro che secondario: per quanto risulta alla Società, il campione fatto analizzare da La Vardera sarebbe stato raccolto direttamente dal mare, e non dalla presunta fonte dello sversamento, utilizzando peraltro una bottiglia non sterile – continua la Società -. Attribuire quindi quel risultato microbiologico direttamente al pluviale significa compiere un salto logico che gli accertamenti ufficiali dovranno verificare. Tanto più che è noto e facilmente riscontrabile come lo Stabilimento e lo specchio d’acqua circostante siano costantemente frequentati da numerosi gabbiani, le cui deiezioni finiscono inevitabilmente anche in mare. I primi accertamenti restituiscono infatti un quadro ben diverso dalle certezze proclamate sui social. Nel corso delle operazioni è stata verificata materialmente la provenienza dell’acqua che raggiunge il mare attraverso un pluviale destinato alle acque piovane: gli operanti hanno aperto un rubinetto presente sul terrazzo e utilizzato per l’irrigazione delle piante, constatando dopo alcuni minuti la fuoriuscita dell’acqua dal medesimo pluviale”.

“Tutto il resto – prosegue la nota – confluisce regolarmente negli appositi scarichi e certamente non a mare. Durante il controllo sono stati aperti anche i punti idrici dei locali cucina senza riscontrare alcuno scarico verso il mare. Saranno naturalmente ARPA e gli organismi competenti a stabilire la natura delle acque. Noi attenderemo gli esiti ufficiali. Sorprende che La Vardera abbia invece già emesso la propria sentenza. Ma questa volta è lui a dover fornire alcune spiegazioni”. Secondo la Società “le registrazioni del sistema di videosorveglianza documentano che dalle ore 10 circa fino a oltre le 13 l’onorevole La Vardera è rimasto davanti allo Stabilimento, proprio mentre erano in corso le operazioni, con l’autovettura di servizio, la scorta e il motore costantemente acceso. Quasi tre ore. Come faceva a conoscere luogo, tempi e circostanze degli accertamenti? Ne era a conoscenza preventivamente? Quando lo ha saputo? Da chi? Attraverso quale canale?”

“Qualora risultasse che disponesse di informazioni non pubbliche relative ad attività istituzionali ancora in corso, chiediamo che le autorità competenti ne verifichino provenienza, modalità di acquisizione e diffusione e il rispetto di tutti gli eventuali obblighi di riservatezza. C’è poi un ulteriore paradosso. È lo stesso onorevole La Vardera ad avere pubblicamente ricondotto la misura di tutela che gli è stata assegnata alle minacce ricevute nell’ambito della vicenda Italo Belga. Non spetta certamente alla Società mettere in discussione una misura disposta dallo Stato – si legge ancora -. Ma se è lo stesso La Vardera a sostenere che quel contesto determina un rischio tale da richiedere una scorta, come si concilia tale rischio con la scelta di permanere volontariamente per oltre tre ore proprio davanti allo Stabilimento? E, soprattutto, così facendo non espone allo stesso rischio anche gli uomini incaricati della sua protezione? È coerente con le finalità della misura di tutela mantenere per ore uomini e un’autovettura di servizio, con il motore costantemente acceso, proprio davanti al luogo che lo stesso onorevole indica come collegato alle ragioni della propria protezione? Non saremo noi a dare la risposta. Chiediamo che siano gli organi competenti a valutare anche questo aspetto e l’impiego delle relative risorse pubbliche”.

“Le registrazioni saranno conservate e messe a disposizione delle autorità”. La Mondello Immobiliare Italo Belga “non intende più assistere passivamente a un metodo che trasforma accertamenti ancora in corso in strumenti di propaganda e un’impresa privata nel bersaglio permanente di una campagna politica. La salute pubblica è una cosa seria. La legalità anche. Per questo nessuno può pretendere di essere contemporaneamente denunciante, investigatore, giudice e ufficio stampa. La legge vale per tutti. Anche per chi costruisce la propria campagna elettorale sostenendo quotidianamente di volerla far rispettare agli altri”. La Società, conclude la nota, “trasmetterà alle autorità competenti ogni elemento nella propria disponibilità e si riserva ogni iniziativa a tutela della propria reputazione, dei propri lavoratori e dei propri diritti”.

FERRANDELLI “IL COMUNE DI PALERMO PROVVEDE A VERIFICARE E A MONITORARE”

“Il Comune di Palermo, come sempre avvenuto in questi anni, non appena riceve gli esiti delle analisi sulla qualità delle acque effettuate dagli organismi competenti, provvede a verificarne tempestivamente i valori e ad adottare, laddove necessario, tutti i provvedimenti utili a garantire la tutela della salute pubblica”. Lo dichiara l’assessore all’igiene e alla sanità del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli in riferimento alla segnalazione inviata alle autorità competenti dal deputato regionale La Vardera per denunciare l’esistenza di un possibile scarico abusivo sotto l’antico stabilimento balneare di Mondello. “Qualora dagli esiti dei controlli dovesse emergere un rischio per la salute dei cittadini – continua l’assessore – il Comune procederà immediatamente all’adozione di un’apposita ordinanza di divieto di balneazione e provvederà a darne comunicazione alla popolazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Abbiamo ricevuto i rapporti periodici relativi alla qualità delle acque e siamo in attesa dei risultati di un nuovo campionamento. Stiamo monitorando con la massima attenzione le comunicazioni che saranno trasmesse dall’autorità sanitaria, alla quale spettano le attività di controllo e verifica. Non appena riceveremo gli esiti, come sempre fatto in questi anni, provvederemo tempestivamente a informare la cittadinanza e ad adottare tutti gli eventuali provvedimenti necessari”.

“Mi sono personalmente premurato – aggiunge- di inviare una nota urgente per chiedere un aggiornamento sullo stato del campionamento e una verifica puntuale di quanto denunciato. Qualora le criticità segnalate dovessero trovare conferma, il Comune garantirà la massima tempestività nell’adozione delle misure di propria competenza, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica. Restiamo in una condizione di allerta operosa e non abbassiamo la guardia. Continueremo a monitorare con attenzione questa zona e, più in generale, il litorale palermitano – conclude – verificando non soltanto gli eventuali parametri di contaminazione batterica, ma anche la presenza e la concentrazione di eventuali alghe tossiche, così da garantire la sicurezza di cittadini e bagnanti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).