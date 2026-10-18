Scontro frontale tra due auto nel Pisano, un morto

FIRENZE (ITALPRESS) – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 00:30 in Via Livornese Est in Località Perignano nel Comune Casciana Terme – Lari (Pisa) per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro si è innescato un principio d’incendio ad una delle vetture coinvolte, prontamente estinto dal personale vigilfuoco.

Inoltre il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118. Nel sinistro purtroppo un uomo è deceduto. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i rilievi e accertamento della causa del sinistro.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).