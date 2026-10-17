Friuli Venezia Giulia, Amirante “Dal 19 ottobre via alle domande per i nuovi contributi di efficientamento dei condomini”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Da lunedì 19 ottobre sarà possibile presentare domanda per accedere ai nuovi contributi regionali destinati agli interventi di efficientamento energetico dei condomìni. È un’ulteriore misura con la quale la Regione intende sostenere la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, favorendo la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni degli edifici”. Lo annuncia l‘assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, illustrando l’apertura del bando previsto dall’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2025 dedicato al sostegno degli interventi di efficientamento energetico degli edifici condominiali. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 di lunedì 19 ottobre 2026, secondo le modalità previste dal bando.

I requisiti di ammissibilità, le procedure per la presentazione delle istanze e la documentazione necessaria saranno consultabili sul portale istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo www.regione.fvg.it.

“La riqualificazione energetica degli edifici – continua Amirante – rappresenta una delle sfide più importanti per il nostro patrimonio residenziale. Una parte significativa delle abitazioni si trova infatti in fabbricati realizzati quando gli standard di isolamento e di efficienza degli impianti erano molto diversi da quelli attuali. Intervenire su queste strutture significa migliorare il comfort abitativo, contenere i consumi e contribuire alla valorizzazione degli immobili, senza ricorrere a nuove edificazioni”.

Il bando si rivolge ai condomìni, supercondomìni e condomìni parziali dotati di codice fiscale, purché riferiti a complessi immobiliari costituiti da più di otto unità immobiliari. Sono pertanto esclusi i condomìni minimi. Nel caso dei condomìni parziali, come quelli relativi a singole scale o porzioni di edifici con specifiche parti comuni, l’accesso ai contributi è consentito a condizione che il condominio di appartenenza comprenda complessivamente più di otto unità immobiliari.

Gli interventi finanziabili comprendono tre categorie: ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello e interventi di riqualificazione energetica, secondo i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Le opere potranno interessare sia l’involucro edilizio, attraverso interventi sulle superfici degli edifici finalizzati a migliorarne l’efficienza energetica, sia gli impianti termici centralizzati, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal bando.

“L’obiettivo – ha sottolineato l’assessore – è accompagnare i condomìni in interventi che possono risultare particolarmente impegnativi sotto il profilo economico e organizzativo. Gli edifici condominiali richiedono infatti decisioni condivise e investimenti spesso significativi. Attraverso il contributo pubblico vogliamo favorire la realizzazione di opere che producano benefici duraturi, sia per i residenti sia per la qualità complessiva del patrimonio abitativo regionale”.



La nuova misura si affianca al bando regionale per l’installazione di impianti fotovoltaici nei condomìni, tuttora aperto, ampliando così gli strumenti a disposizione dei cittadini per migliorare l’efficienza energetica degli immobili e promuovere un utilizzo più razionale delle risorse.

“Con questi strumenti – conclude Amirante – la Regione conferma una strategia che mette al centro il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti. Vogliamo sostenere interventi concretamente realizzabili, capaci di migliorare la qualità dell’abitare e di accompagnare la transizione energetica del settore residenziale, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e delle comunità condominiali”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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