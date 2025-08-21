OLBIA (ITALPRESS) – Scontro frontale questa mattina sulla Strada Panoramica di Olbia. Intorno alle 8 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti all’altezza dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove per cause da accertare due auto si sono scontrate causando 4 feriti, tutti trasportati all’ospedale di Olbia da altrettante ambulanze del 118. I Vigili del fuoco hanno dovuto estrarre due degli occupanti con l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici. Disagi anche alla circolazione, con la strada che è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto anche la Polizia Stradale.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).