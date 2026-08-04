Scontro frontale nel Nuorese, 4 feriti in gravi condizioni

NUORO (ITALPRESS) – Grave incidente questo pomeriggio a Orosei, nel Nuorese: i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 125 al chilometro 228 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due macchine con quattro persone all’interno. I mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente in modo violento. Il bilancio è di quattro feriti, tutti in condizioni gravi, ma due di questi destano particolare preoccupazione ed è stato necessario il trasferimento in ospedale a Sassari con l’elicottero Areus. Gli altri due con ambulanze a Nuoro. Sul posto anche i Carabinieri e gli operatori dell’Anas. La strada è stata temporaneamente bloccata su entrambi i sensi di marcia.

– foto vigili del fuoco –

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