Cittadino ghanese denunciato per spaccio in pieno centro a Cagliari, era irregolare in Italia

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un arresto per spaccio in pieno centro a Cagliari. I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza di Cagliari, unitamente a personale dei “Baschi Verdi” e sotto il coordinamento del Gruppo di Cagliari, hanno individuato, nel quartiere Marina del capoluogo sardo, un cittadino di nazionalità ghanese in atteggiamento sospetto che sembrava stesse cercando di attirare l’attenzione di un vicino gruppo di giovani. Da un controllo effettuato sul soggetto fermato, a seguito di perquisizione personale, sono state ritrovate varie dosi di sostanze stupefacenti già suddivise e confezionate pronte per essere spacciate. Sequestrati oltre 12 grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hashish.

Inoltre, poiché sprovvisto di documenti di riconoscimento, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia di Stato, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione e ai rilievi fotodattiloscopici. I successivi accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione hanno evidenziato la sua irregolare presenza nel territorio nazionale. Il soggetto è stato, quindi, deferito alla locale Procura della Repubblica e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure previste ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).