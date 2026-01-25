Scontri sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Lazio, identificati 80 ultras

ROMA (ITALPRESS) – Sono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all’alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, compiutamente identificati anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van ed auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia Stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo la stessa arteria autostradale, tra i supporters biancocelesti e gli ultras del Napoli. Appresa la notizia, è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo presso i caselli principali di ingresso nella Capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da Funzionari dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di altri uffici della Questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all’esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi. Dall’interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale predetta, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere nonché coltelli da cucina.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed i passeggeri del van sono stati accompagnati in Questura per la successiva trattazione per i profili di polizia giudiziaria. Ulteriori tifosi laziali, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco dopo che, alla vista degli agenti della Questura, hanno tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni dei passeggeri sono stati comunque rintracciati e, tra i predetti, alcuni trovati in possesso di taglierini e petardi sono stati condotti presso gli uffici di polizia per la trattazione ai fini di polizia giudiziaria. All’interno del pullman, poi comunque intercettato da equipaggi della Questura, sono stati trovati caschi, aste e petardi che saranno sequestrati. La posizione di ciascuno sarà attentamente vagliata anche all’esito della ricostruzione del contatto che ha visto coinvolta la tifoseria laziale con la tifoseria napoletana ai fini delle eventuali comunicazioni all’Autorità giudiziaria nonché dell’adozione del provvedimento del Daspo.

