UDINE (ITALPRESS) – A seguito delle condotte violente nel corso della manifestazione pro-Pal di ieri sera in centro a Udine, sono state trasportate presso i locali della Questura 15 persone (tutti cittadini comunitari tra cui 9 uomini e 6 donne) ai quali veniva emesso foglio di via dalla città Udine e due venivano tratti in arresto. Il primo uomo arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, questa mattina è stato tradotto in carcere; il secondo è stato assegnato agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. Lo rende noto il sito della Questura di Udine.

Tra le forze dell’ordine si sono registrati 11 feriti: 6 poliziotti venivano accompagnati al locale pronto soccorso, ove venivano visitati: all’esito, 4 riportavano prognosi per ferite lievi e 2 trattenuti in osservazione. Altri 4 poliziotti facevano autonomamente accesso all’ospedale di Latisana, ove sono in corso accertamenti del personale sanitario. Infine, un Carabinieri veniva medicato su strada per lievi escoriazioni.

