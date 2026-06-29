ROMA (ITALPRESS) – Si intensifica l’ondata di caldo: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, oggi sono 22 le città da bollino rosso da Nord al Sud, ma il numero salirà a 25 domani, 30 giugno e martedì 1° luglio.

Le ondate di calore si verificano quando “si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione: queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Le citta interessate oggi dal bollino rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo.

Per il 30 giugno e il primo luglio luglio il caldo si intensificherà, e il numero delle città in massima allerta salirà a 25: Cagliari, Catania e Trieste passeranno così da bollino arancione a bollino rosso. Reggio Calabria, invece, passerà da livello giallo a livello arancione. L’unica città a mantenere il bollino giallo, tra quelle monitorate, resterà Messina.

– Foto Ipa Agency –

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