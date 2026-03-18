Scippa un’anziana in pieno centro a Cagliari, arrestato un 28enne

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato in flagranza un 28enne di origini algerine, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza.

Ieri sera, in Piazza del Carmine, una pattuglia dell’Arma ha notato il giovane mentre si dava a una precipitosa fuga a piedi. Pochi istanti prima, secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato a una anziana signora, riuscendo a sottrarle la borsa per poi tentare di far perdere le proprie tracce.

I militari hanno reagito immediatamente, lanciandosi all’inseguimento del sospettato. Dopo un breve tratto, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita sul posto alla vittima, che ha così potuto rientrare in possesso dei propri beni.

Ricostruita compiutamente la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo disposta dalla competente Autorità Giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).