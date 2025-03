Sciopero metalmeccanici, Bombardieri “Pongono questione che riguarda tutto il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutta la Uil è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici che oggi rinunciano a una giornata del proprio salario per rivendicare il diritto a un contratto giusto”. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri.

“Lo sciopero odierno è per chiedere aumenti salariali che salvaguardino il potere d’acquisto di milioni di lavoratrici e lavoratori, che hanno visto erodere il proprio reddito sino all’impoverimento. Lo testimoniano i recentissimi dati dell’Oil, che – ha ricordato Bombardieri – semmai ce ne fosse stato bisogno, confermano le nostre preoccupazioni e ci rafforzano nella nostra battaglia. Oggi, i metalmeccanici pongono una questione che riguarda tutto il Paese. Se non crescono i salari, se non si riduce e non si redistribuisce l’orario di lavoro, se non si costruisce una politica industriale per lo sviluppo, non c’è futuro per nessuno. Lo sciopero odierno, dunque – ha sottolineato il leader della Uil – rivendica non solo un contratto, ma una visione moderna, efficace e giusta del nostro sistema produttivo e della nostra economia. Gli imprenditori comprendano che devono investire sul lavoro e accettino le piattaforme sindacali. Il governo faccia la propria parte, detassando gli aumenti contrattuali. Queste scelte – ha concluso Bombardieri – sono nell’interesse di tutti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).