NAPOLI (ITALPRESS) – I manifestanti che partecipano al corteo per lo sciopero generale a Napoli hanno abbandonato il percorso inizialmente predisposto e si sono diretti verso la stazione centrale. A sbarrargli la strada un cordone di forze dell’ordine, schierate con caschi, manganelli e scudi. Dalla testa del corteo i manifestanti scandiscono lo slogan “Blocchiamo tutto” e intonano il coro “Poliziotti, fateci passare”.

Una decina di manifestanti hanno avuto accesso alla stazione centrale senza che sia stata intralciata la viabilità. Cala la tensione. Il corteo vira verso il percorso prestabilito.

Il corteo di manifestanti ha anche invaso la carreggiata occupata dalle auto in via delle Repubbliche Marinare, poco prima dell’ingresso dell’autostrada. Traffico in tilt.

– foto da video xm9/Italpress –

(ITALPRESS).