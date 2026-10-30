Suzuki e la Nazionale di Rugby insieme per le Nations Championship 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Rugby e la Nazionale Italiana Maschile e Suzuki insieme per le Nations Championship 2026, la nuova competizione internazionale che riunisce dodici tra le migliori Nazionali di rugby al mondo, mettendo a confronto le squadre dei due emisferi. Suzuki rinnova il proprio impegno al fianco degli Azzurri di Mister Gonzalo Quesada, accompagnandoli in una nuova sfida sportiva di respiro internazionale. La caratteristica “S” di Suzuki, presente sui pantaloncini della divisa ufficiale della Nazionale, testimonia una collaborazione che unisce due realtà accomunate dalla passione per lo sport e dalla condivisione di valori. Dopo gli impegni estivi in trasferta contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, gli Azzurri torneranno a giocare davanti al pubblico italiano per tre appuntamenti, contro avversari di primo piano del panorama rugbistico internazionale.

Le partite autunnali prenderanno il via con il primo appuntamento il 7 novembre a Torino, all’Allianz Stadium, con la sfida contro il Sudafrica, Campione del Mondo in carica. Sabato 14 novembre la Nazionale sarà impegnata allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro l’Argentina, mentre sabato 21 novembre chiuderà gli appuntamenti casalinghi al Bluenergy Stadium di Udine, affrontando le Fiji. Le tre partite rappresentano una tappa importante del percorso degli Azzurri nella competizione, che culminerà nel fine settimana delle finali, in programma a Twickenham, Londra, dal 27 al 29 novembre 2026. Gli incontri autunnali della Nazionale Italiana saranno trasmessi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

PLa collaborazione tra Suzuki e la Federazione Italiana Rugby si fonda su valori condivisi come passione, impegno, rispetto delle regole, lealtà e spirito di squadra. Principi che accomunano il mondo del rugby e la filosofia Suzuki, ispirando atleti e persone ad affrontare ogni sfida con determinazione e a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Entrambe le realtà, forti delle proprie tradizioni, guardano al futuro con dinamismo e attenzione all’innovazione, promuovendo una cultura basata sul miglioramento continuo e sulla condivisione di esperienze.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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