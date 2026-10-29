Individuati nel Barese 8 lavoratori in nero e 11 dipendenti irregolari

BARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Monopoli ha sanzionato il titolare di uno stabilimento balneare per oltre 50 mila euro a seguito di un’ispezione sulle norme sul lavoro. I militari hanno scoperto 8 lavoratori completamente “in nero” e 11 dipendenti irregolari, impiegati per un numero di ore superiore a quello previsto dal contratto. Nel corso dei controlli è emersa anche la violazione dell’obbligo di tracciabilità degli stipendi, pagati in contanti in difformità dalle norme vigenti.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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