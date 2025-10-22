ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana – ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento “nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti”, si legge in una nota.
Il Garante, con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “soddisfazione”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).