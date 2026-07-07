Meloni “Non rinunceremo a occuparci in Ue dei dossier legati al Green Deal”

ROMA (ITALPRESS) – “La cosmetica italiana è un’eccellenza del Made in Italy, una delle nostre filiere più dinamiche e innovative, che sa coniugare al meglio creatività, qualità, affidabilità. Questo Governo ha guardato alla cosmetica con la stessa attenzione dedicata alla moda, all’agroalimentare, al design, a tutti gli ambiti che fanno grande il Made in Italy. E continueremo a fare la nostra parte per aiutare le imprese del settore a conquistare nuovi mercati, ad investire nell’innovazione, ad intercettare i bisogni dei consumatori. Non rinunceremo ad occuparci in Europa di quei dossier legati al Green Deal che rischiano di minare la competitività delle nostre aziende, imponendo costi e tempi che sono insostenibili. Perché vogliamo difendere un modello produttivo che genera ricchezza, occupazione, benessere e che è motivo di vanto per la Nazione nel suo complesso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea pubblica di Cosmetica Italia.

“Ma il valore di quello che fate ogni giorno va ben oltre il dato economico. Voi siete tra gli artefici del fascino di cui gode l’Italia nel mondo, tra i più bravi interpreti della nostra forza più grande, che è la qualità, l’unicità, la capacità di fare cose che nessuno altro sa fare. Continuate, quindi, a creare, innovare, sperimentare. A disegnare i tratti del nostro prestigio. E noi non mancheremo di essere al vostro fianco, come abbiamo fatto finora”, ha aggiunto Meloni.

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