ROMA (ITALPRESS) – Altra giornata difficile a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Manifestazioni, presidi, comizi in tutte le città, dal Nord al Sud Italia.
L’astensione dal lavoro interessa tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata (esentato il trasporto aereo) ma saranno garantiti i servizi minimi. Maggiormente coinvolti trasporti, scuola e sanità. Fermi i treni dalla mezzanotte alle 21 di stasera.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
