Sciopero generale, CGIL chiede più diritti per lavoratori e giovani

ROMA (ITALPRESS) - Un milione di persone, secondo le stime della CGIL, ha partecipato alle oltre cento manifestazioni organizzate in tutta Italia in occasione dello sciopero generale proclamato per cambiare la legge di bilancio. A Roma il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, ha guidato il corteo fino ai Fori Imperiali e ha chiuso la manifestazione con il comizio conclusivo. La CGIL chiede aumenti salariali attraverso il rinnovo dei contratti, maggiori risorse per i contratti del settore pubblico, la piena rivalutazione delle pensioni e un sistema fiscale più progressivo. mgg/gsl