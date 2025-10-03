Sciopero generale, a Roma in migliaia in corteo per Gaza

ROMA (ITALPRESS) - In migliaia in piazza dei Cinquecento a Roma si sono radunati a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla. La manifestazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil e Usb. Il corteo, al grido di "Palestina libera", si è poi mosso verso Porta Pia dove ha sede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. xb1/sat/gtr