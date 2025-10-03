Sciopero generale, a Roma in migliaia in corteo per Gaza / Video

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 mila persone a Roma, secondo la Cgil, sono scese in piazza per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla, nel giorno dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali. Le forze dell’ordine stimano siano 70 mila. Tantissimi gli studenti. Presenti tra gli altri Maurizio Landini, segretario della Cgil, ed Elly Schlein, segretaria del Pd, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. Tante le bandiere palestinesi e della pace, ma anche gli striscioni contro il genocidio e per la Palestina libera. Il corteo partito da Piazza Vittorio, si è diretto verso piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Davanti all’ingresso del Ministero dei Trasporti, a piazza Pia, c’e’ stato un lancio di uova contro le camionette della polizia. Slogan contro il ministro Matteo Salvini.

Il corteo dei manifestanti a sostegno di Gaza e della Flotilla, organizzato in occasione dello sciopero generale, è arrivato nei pressi della stazione di Roma Tiburtina per percorrere un tratto della tangenziale fino all’ingresso dell’autostrada A24.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).