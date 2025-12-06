Home Video News Xinhua Scienziato cinese vince il Premio Mondiale del Suolo Glinka 2025
Zhang Ganlin, ricercatore presso l''Istituto di Scienza del Suolo dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha ricevuto venerdì il Premio Mondiale del Suolo Glinka 2025 durante la celebrazione della Giornata Mondiale del Suolo tenutasi presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), a Roma. (XINHUA/ITALPRESS).