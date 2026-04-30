Alla scoperta dello Yunnan con l’influencer Sherry Zhu

L'influencer cinese-americana Sherry Zhu ha appena visitato lo Yunnan, nella Cina sud-occidentale, la destinazione dei suoi sogni per una vacanza tra amiche. Nota per la sua serie "Becoming Chinese", Sherry ha parlato con grande entusiasmo del cibo straordinario, dei panorami mozzafiato e dell'atmosfera rilassata. Chi altro sta aggiungendo lo Yunnan alla propria lista dei desideri? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)