Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Italscherma senza medaglie ai Mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalla sciabolatrici del ct Andrea Aquili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata, 45-44, alla Francia, chiudendo poi settime. Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo il successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal ct Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13esima posizione. Nonostante sia rimasta a secco, con un bottino di tre ori e quattro argenti l'Italscherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna iridata con una giornata di anticipo. Un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina. mc/gtr