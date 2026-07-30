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“Alby – The Last Tree” vince la Fenice CONAI al Giffoni Film Festival
SALERNO (ITALPRESS) - È Alby – The Last Tree, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice CONAI per il miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituto dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall’Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità. mgg/gsl