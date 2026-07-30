Massiccio attacco russo in Ucraina, diverse vittime tra civili

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Una notte di terrore e devastazione ha avvolto l'intera Ucraina, colpita da un attacco aereo russo su larga scala. Il bilancio più drammatico si registra a Radushne, nei pressi di Kryvyi Rih, dove un missile ipersonico ha completamente raso al suolo una palazzina residenziale. Il bilancio provvisorio parla di almeno 6 morti, tra cui due bambine di 5 e 12 anni. abr/gtr (Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy) https://x.com/ZelenskyyUa/status/2082706840081571877