Home Video News Economia La Zes unica un’opportunità di crescita per il Mezzogiorno
La Zes unica un’opportunità di crescita per il Mezzogiorno
NAPOLI (ITALPRESS) - La ZES Unica è un'area che comprende tutte le regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Istituita per rilanciare l'economia del Mezzogiorno, offre alle imprese incentivi fiscali — come un credito d'imposta fino al 60% per nuovi investimenti. Il punto dell'economista Gianni Lepre. sat/gtr